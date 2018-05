Andrés Iniesta risque de ne pas débarquer tout seul au Japon. Si la légende du FC Barcelone devrait rejoindre le Vissel Kobe, une autre légende du football espagnol, Fernando Torres, pourrait le suivre selon l’émission El Larguero de la Cadena SER. Le joueur formé à l’Atlético serait ainsi très proche du Sagan Tosu.

Le club nippon lui propose un contrat de deux ans et demi, et c’est l’offre qui l’intéresse le plus, plus que celle du Chicago Fire ou d’un club chinois dont le nom n’a pas été dévoilé. Le principal intéressé devrait de toutes manières rapidement dévoiler le nom de son prochain club, toujours selon la radio espagnole.