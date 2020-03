Les performances de Gaetano Castrovilli (23 ans) sous le maillot de la Fiorentina ne sont pas passées inaperçues dans le championnat italien. Auteur de 3 buts et 2 passes décisives en 24 rencontres de Serie A avec la Viola, le milieu de terrain italien (1,87m) performe dans l’entrejeu de la Fio cette saison. A tel point que la Napoli a offert 35M€ (plus 5 de bonus) à son club pour s’attacher ses services en janvier dernier. Un montant jugé insuffisant par les dirigeants de l’actuel 13e du championnat transalpin.

Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, l’Inter Milan est elle aussi très intéressée à l’idée de récupérer Gaetano Castrovilli l’été prochain. Les Nerazzurri sont constamment en contact avec la Fiorentina, qui attend plus que 40M€, précise le quotidien sportif. Le club lombard reste en pole position sur ce dossier alors que la Juventus, l’AS Rome, et le Napoli n’ont pas dit leur dernier mot pour le joueur sous contrat jusqu’en juin 2024 avec la Viola. De plus, des clubs de Premier League ainsi que le Borussia Dortmund sont venus sonder l’entourage de Castrovilli. L’international italien (1 sélection) devrait vraisemblablement vivre un été agité sur le marché des transferts.