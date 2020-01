Le dossier Pablo Marí (26 ans) est décidément sans fin. Alors que Flamengo et Arsenal avaient rompu les négociations pour son transfert chez les Gunners, Globo Esporte annonce que le joueur va bel et bien rejoindre le nord de Londres. Selon le media, le défenseur va signer ce mercredi. La transaction porte sur un prêt payant de 5 millions d’euros et une option d’achat à l’issue de la saison.

La venue de Pablo Marí est d’autant plus attendue que Flamengo vient de boucler l’arrivée de Léo Pereira, défini comme son remplaçant. Son transfert, en provenance de l’Athlético Paranaense, a été bouclé dans la nuit. Il s’est engagé pour 7 millions d’euros et a signé un contrat jusqu’en décembre 2024.