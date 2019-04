En février dernier, le FC Zurich annonçait la signature de Florent Malouda au sein de son staff technique. « Florent Malouda soutiendra le personnel d’entraîneurs du FCZ dans la formation des talents et des attaquants de l’équipe première, ainsi que dans l’académie. Il sera également responsable de la coordination des tâches du FC Zurich, dans le cadre de projets de coopération nationaux et internationaux », annonçait le club par le biais d’un communiqué.

Cependant, ce jeudi, le club a annoncé avoir décidé de se séparer d’un commun accord de l’ancien international français. Un accord pas si commun à en croire Florent Malouda, qui semble avoir appris cette décision sur Twitter. « Vraiment, je ne savais pas ça ?? ». Ambiance !

really I didn't know that..??

— Florent Malouda (@realflorentm) 11 avril 2019