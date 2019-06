L’équipe de France féminine a rendez-vous avec l’histoire ce dimanche soir. En effet, les joueuses de Corinne Diacre affrontent le Brésil, au Stade Océane, au Havre pour une place en quart de finale de la Coupe du Monde.

Pour gagner, les Bleues devraient évoluer en 4-2-3-1. Bouhaddi devrait demeurer dans les buts et elle sera protégée par Majri, Renard, Mbock et Torrent, de gauche à droite. Au milieu de terrain, Henry et Bussaglia devraient jouer les doubles-pivot. Le Sommer sur l’aile gauche, Diani sur l’aile droite et Thiney en numéro 10 devraient tenter de servir Gauvin, l’attaquante. Du côté des Brésiliennes, Barbara sera le dernier rempart. Devant elle une ligne de quatre composée de Leticia Santos, Kathellen, Monica et Ramires. Thaisa, Formiga et Marta formeront le milieu à trois même si la dernière citée pourrait évoluer un cran plus haut. Enfin, Ludmila, Cristiane et Debinha occuperont les trois postes offensifs.

