C’est le grand jour pour l’équipe de France féminine de football. Ce soir au Parc des Princes, elle va lancer la Coupe du Monde en affrontant la Corée du Sud à 21 heures (match à suivre en direct commenté sur Foot Mercato). L’entraîneure Corinne Diacre pouvait craindre des absences majeures, avec quelques blessées durant la préparation, mais elle a rassuré son monde lors de la conférence de presse d’avant-match.

La capitaine Amandine Henry sera bien présente, tout comme Majri, Le Sommer et Mbock. C’est donc l’équipe type qui devrait être alignée pour l’entrée des Bleues dans le tournoi, avec Bouhaddi dans les buts, derrière la charnière lyonnaise Renard-Mbock. Sur les côtés, on retrouverait donc Majri à gauche et Torrent à droite. Pour tenir le milieu, la doublette Henry-Bussaglia sera alignée. Le secteur offensif sera vraisemblablement composé de Le Sommer, Thiney et Diani pour accompagner Valérie Gauvin, en pointe.

