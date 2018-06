Après la victoire des titulaires face au Pérou 1-0 la veille, c’était au tour des "coiffeurs" d’évoluer sur le terrain. Ils affrontaient les U19 du Spartak Moscou à Istra et se sont fait plaisir.

Les remplaçants l’ont largement emporté sur le score de 11-0 ! Les Bleus ont fait la différence grâce à des triplés de Thauvin et Dembélé, des doublés de Fekir et Lemar et un but de Mendy. Et dire que pour faire le nombre, le pauvre Areola était dans la cage russe...