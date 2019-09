Lors de la cérémonie The Best qui a eu lieu ce lundi, le prix du fair-play de la FIFA a été attribué à Marcelo Bielsa. Un choix qui n’a pas forcément été validé par Frank Lampard, actuellement entraîneur de Chelsea, mais qui a croisé la route de l’Argentin la saison dernière en Championship avec Derby County. L’ancien joueur des Blues remet en cause cette distinction en mettant notamment en avant l’histoire du Spygate qui a touché Leeds la saison dernière comme le rapporte The Telegraph.

« Je pense que tout le monde a eu la même réaction parce que Spygate a attiré beaucoup de nouvelles et je pense très justement. Les choses ont été traitées de la bonne manière, donc quand vous allez récompenser le fair-play la même année, alors je ne pense pas que ce soit juste, pour être franc », a-t-il expliqué.

