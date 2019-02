Nommé à la tête des Cottagers le 14 novembre 2018, Claudio Ranieri vient d’être remercié par la direction du club londonien, après seulement 17 matches passés sur le banc de l’actuel 19e de Premier League. Le technicien italien, champion d’Angleterre avec Leicester City en 2016, n’aura remporté que trois succès à la tête de Fulham et laisse déjà la place. Il s’est exprimé sur le site du club.

« Je suis évidemment déçu des résultats récents et du fait que nous n’avons pas pu tirer parti du bon départ que nous avons pris après ma nomination (victoire 3-2 face à Southampton pour son premier match à la tête des Cottagers, le 24 novembre 2018, ndlr). Enfin, j’aimerais remercier le Club, les joueurs et les supporters pour le soutien qu’ils m’ont apporté durant mon séjour au Club », a déclaré l’ancien en guise d’adieu l’ex entraîneur de l’AS Monaco, du FC Nantes et donc de Fulham.