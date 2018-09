Hier soir, Fulham s’est imposé logiquement sur la pelouse de Milwall (3-1), club évoluant en Championship (D2 anglaise), en seizièmes de finale de la Carabao Cup. Un match sans grand danger pour les Cottagers, qui a permis au coach, Slaviša Jokanović, de faire tourner son effectif. Et une de ses décisions a marqué l’histoire du football anglais.

À la 81e minute, alors que le score était déjà de 3-1, le manager serbe a décidé de faire entrer en jeu Harvey Elliott. Né le 4 avril 2003, il est alors devenu le plus jeune joueur à prendre part à un match professionnel en Angleterre, à 15 ans et 174 jours. « Nous pensons qu’il représente l’avenir », a expliqué Jokanović après la rencontre. « Il m’a dit : "Je veux te montrer que je suis un très bon joueur." Je lui ai répondu : "OK, je vais te donner cette opportunité." Il a déjà participé à plusieurs entraînements avec nous. Ce gamin montre qu’il a de la personnalité » Le précédent record était détenu par Ashley Chambers, qui était lui aussi entré en jeu dans cette compétition, avec Leicester, à 15 ans et 203 jours, face à Blackpool (20 novembre 2005). Il évolue aujourd’hui en division 6 outre-Manche au Kidderminster Harriers.

