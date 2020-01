Le choc de la 21e journée de Ligue 1 a une saveur de Ligue des Champions. En effet, le LOSC (6e, 31 points) accueille le Paris Saint-Germain (1er, 49 points) ce dimanche (21h) pour une rencontre opposant deux des trois représentants français de l’exercice 2019-2020 en C1. Alors que le club de la capitale possède la meilleure attaque de l’Hexagone (50 buts) et de nombreuses stars dans son équipe, dont Kylian Mbappé et Neymar, les défenseurs de Christophe Galtier ont forcément été interrogés sur leur manière d’aborder ce match.

C’est le cas de Gabriel (22 ans), pilier de l’axe central du LOSC cette saison (25 apparitions au total). Questionné par Le Parisien, le Brésilien a prévenu son compatriote Neymar qu’aucun cadeau ne lui sera fait sur la pelouse du stade Pierre-Mauroy : « dans le football, il y a des tacles, des fautes, c’est normal ! Dimanche, il y aura beaucoup de fautes des deux côtés. Evidemment, on regarde des vidéos de lui pour bien défendre. Mais on ne se focalise pas que sur lui. On va tout faire pour le neutraliser. C’est quelqu’un que je connais bien. Son frère est un ami à moi. En dehors des matchs, on s’appelle souvent. Ces derniers jours, on a échangé des messages pour se chambrer. Sur le terrain, ce sera autre chose, je pars au combat ». Gabriel a intérêt a être bien inspiré face au PSG ce soir : cela fait 8 matches consécutifs que l’ancien attaquant du Barça trouve le chemin des filets en Ligue 1, lui permettant d’égaler le record de Kylian Mbappé et Carlos Bianchi (1978-79). Avant de les dépasser face à Lille ?