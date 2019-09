Après quatre saisons sous les couleurs monégasques, Radamel Falcao (33 ans) s’est engagé avec Galatasaray. L’attaquant colombien qui a paraphé un contrat de trois ans avec le champion de Turquie, n’a pas oublié pour autant son ancien club. El Tigre a ainsi remercié chaleureusement l’AS Monaco et ses supporters pour ces belles années passées en Principauté sur son compte Twitter.

« Je voudrais remercier toute la famille qui fait partie de l’AS Monaco. Pour toutes ces années que nous avons pu partager, les employés du club, kinés, photographes, joueurs, équipe technique et dirigeants. N’ayez aucun doute, je serai un supporter de plus et quelque soit l’endroit où je me trouve, je vous encouragerai comme un supporter. Merci beaucoup également à la Principauté, à ses habitants, autorités et supporters de l’équipe. Ma famille et moi même nous vous sommes très reconnaissants pour tout ce que nous avons vécu avec vous. Merci au peuple français et à la Ligue 1, pour l’honneur de m’avoir permis de faire partie de votre famille durant ces années. Bonne continuation AS Monaco, » a ainsi confié l’international colombien.

