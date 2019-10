La troisième journée de Ligue des Champions débute aujourd’hui et ce soir, le vainqueur des éditions 2014, 2016, 2017 ou encore 2018 est en danger. En effet, le Real Madrid se déplace sur la pelouse de Galatasaray. Le perdant de cette rencontre se retrouverait dans une terrible position en vue de la qualification en huitième de finale.

A domicile, Galatasaray opte pour un 4-3-3 avec Fernando Muslera dans les buts. Le portier uruguayen peut compter sur Mariano, Christian Luyindama, Marcao et Yuto Nagatomo. Aligné en sentinelle, Steven N’Zonzi voit Ryan Donk et Jean Michaël Seri le devancer. Enfin, Younés Belhanda, Florin Andone et Ryan Babel jouent en attaque.

De son côté, le Real Madrid de Zinedine Zidane s’articule dans un 4-3-3 où Thibaut Courtois prend place dans les cages. Dani Carvajal, Raphaël Varane, Sergio Ramos et Marcelo composent la défense. Au cœur du jeu, Federico Valverde, Casemiro et Toni Kroos sont associés alors que Rodrygo, Karim Benzema et Eden Hazard forment la ligne offensive.

Les compositions officielles :

Galatasaray : Muslera - Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo - N’Zonzi, Donk, Seri - Belhanda, Andone, Babel

Real Madrid : Courtois - Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo - Valverde, Casemiro, Kroos - Rodrigyo, Benzema, Hazard