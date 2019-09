L’ancien latéral droit de Manchester United et désormais consultant sur Skysports, Gary Neville, s’est prêté à un jeu de questions-réponses sur Twitter. Et forcément, en tant qu’amoureux des Red Devils, il a été questionné sur les joueurs qu’il aimerait bien voir porter la tunique rouge.

La réponse est limpide et particulièrement frenchie : « Varane, Kanté et Mbappé », a-t-il répondu. Nouvelle preuve que la cote des Bleus est plus que jamais au sommet dans le football européen !

Varane , Kante and Mbappe https://t.co/cvI1uYJERh — Gary Neville (@GNev2) September 17, 2019

