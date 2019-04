Hier soir, face à West Ham, Eden Hazard a sorti une prestation XXL pour permettre aux siens de s’imposer 2-0, en inscrivant un doublé. Son premier but notamment est exceptionnel, puisqu’il a effectué un slalom en solitaire dans la défense des Hammers pour venir ouvrir le score. Cette performance, accompagnée de toutes celles qu’il accompli depuis plusieurs années à Chelsea, lui valent les louanges de nombreux consultants du monde du football. Après la rencontre d’hier soir, ce sont les deux consultants de Sky Sports, Jamie Carragher et Gary Neville, qui se sont exprimés à son sujet. Pour l’ex de Liverpool, Hazard doit partir au Real Madrid, pour encore mieux montrer son talent : « J’ai presque l’impression qu’Eden doit jouer à ce niveau (avec le Real Madrid). Il est trop bon pour Chelsea en ce moment. C’est un si bon joueur. Quand Luis Suárez était à Liverpool et qu’il était avait été lié à départ pour Arsenal, Steven Gerrard et moi lui avions dit :"Tu es trop fort pour Arsenal". C’est pareil pour Eden à Chelsea, il est trop bon. Il a besoin d’un club comme le Real Madrid sur son CV. »

« C’est le meilleur joueur du championnat, a continué Carragher. Les gens disent ensuite : "Mais qu’en est-il de (Raheem) Sterling, de (Leroy) Sané et de (Mohamed) Salah ?" Je ne pense pas nécessairement que la personne qui a marqué le plus de buts est le meilleur joueur et Hazard fait des choses que d’autres ne peuvent pas faire. Qui peut marquer des buts comme ça ? Vous ne pouvez pas enlever le ballon à Hazard. » Son collègue consultant, Gary Neville, ne se montre pas moins élogieux envers le Belge : « Pour la pureté, le football pur, quand vous avez cinq, six, sept ans, c’est le plus beau joueur à regarder avec David Silva. C’est comme de la poésie. La façon dont ils se comportent sur et en dehors du terrain est une joie absolue. Pour moi, les deux (Hazard et Silva), je ne peux pas les séparer, mais c’est une joie de les regarder tous les deux. »