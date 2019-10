En janvier 2017, Gérard Lopez devient officiellement propriétaire du LOSC. L’homme d’affaire hispano-luxembourgeois investit dans le foot français après avoir longtemps cherché un projet répondant à ses attentes. Et pendant plusieurs mois, avant qu’il ne rachète le club nordiste, son nom avait été associé à celui de l’Olympique de Marseille, alors mis en vente par Margarita Louis-Dreyfus. Le président lillois a confirmé qu’il avait songé à racheter l’OM mais il n’avait pas été convaincu par le projet.

« D’abord, Marseille m’a approché. J’ai examiné le projet pendant deux mois et cela ne m’a pas convaincu, raconte-t-il dans un entretien accordé au journal As. La presse marseillaise l’a vendu en disant qu’ils ne me voulaient pas, mais ça ne s’est pas passé comme ça. »