Nouveau propriétaire du FC Andorra, le défenseur espagnol Gerard Piqué s’active sur le marché des transferts pour renforcer le club de D5 espagnole. Le joueur du FC Barcelone assume parfaitement son second rôle et a déjà conclu l’arrivée de plusieurs joueurs. Soit Ferderico Bessone (ex El Prat), Ferran Tacon (ex Horta) et Ruben Bover (ex Barnet)

Selon Sport, il aurait trouvé un accord avec Adrià Vilanova. Ce dernier n’est autre que le fils de l’ancien entraîneur du FC Barcelone (2012-2013), Tito Vilanova. Âgé de 21 ans, le défenseur central évolue actuellement avec la réserve de Majorque. Il a été formé au sein de la Masia.