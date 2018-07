Devant les caméras d’ITV Sport, Ryan Giggs a tenté d’expliquer les raisons qui ont poussé Cristiano Ronaldo à rejoindre la Juventus. Et pour le Gallois, Lionel Messi y est pour beaucoup.

« Il est obsédé par le fait d’être meilleur que Messi. Et maintenant il peut dire "j’ai gagné en Angleterre, j’ai gagné en Espagne et je gagnerais en Italie. Ah, et j’ai aussi gagné avec le Portugal ! », a expliqué l’ancien coéquipier du Portugais.