La 21e journée de Liga se poursuit aujourd’hui avec un duel entre le Girona FC et le FC Barcelone. Les locaux s’organisent en 3-5-2 avec Yassine Bounou dans les buts et une défense composée de Pedro Alcala, Bernardo Espinosa et Juanpe. Pedro Porro et Valery Fernandez assument les rôles de pistons tandis que Aleix Garcia, Pere Pons et Alex Granell se retrouvent dans l’entrejeu. Enfin, le duo d’attaque est composé de Cristhian Stuani et Portu.

Le FC Barcelone se présente de son côté dans son traditionnel 4-3-3 avec Marc-André ter Stegen dans les cages. Le portier allemand est épaulé par Nelson Semedo, Gerard Piqué, Clément Lenglet et Jordi Alba en défense. Le rôle de sentinelle est assuré par Sergio Busquets. Ce dernier évolue aux côtés d’Ivan Rakitic et Arturo Vidal. Le trio d’attaque est constitué de Lionel Messi, Philippe Coutinho, Luis Suarez.

Les compositions :

Girona FC : Bono - Alcala, Bernardo, Juanpe - Porro, Garcia, Pons, Granell, Valery - Portu, Stuani

FC Barcelone : ter Stegen - Semedo, Piqué, Lenglet, Alba - Busquets, Rakitic, Vidal - Messi, Coutinho, Suarez