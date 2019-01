Après les FIFA Football Awards qui se sont tenus le 24 septembre 2018 à Londres, les acteurs du monde du football avaient rendez-vous à Dubaï pour les Globe Soccer Awards. La cérémonie a en effet eu lieu ce jeudi et plusieurs récompenses ont été décernées. Si Luka Modric a reçu le trophée de meilleur joueur il y a quelques mois, c’est Cristiano Ronaldo qui a été récompensé aujourd’hui avec également le trophée de meilleur joueur de l’année. L’international portugais devance donc deux Français, à savoir Kylian Mbappé et Antoine Griezmann, qui faisaient partie des finalistes. Le nouveau joueur de la Juventus a aussi été plébiscité par les fans et a donc reçu un deuxième trophée similaire. Son retourné contre la Vieille Dame avec le Real Madrid, en Ligue des Champions, a été élu plus beau but de 2018.

En ce qui concerne les autres trophées, l’Atlético de Madrid a été désigné meilleur club de 2018. Pour rappel, les Colchoneros avaient remporté la Ligue Europa avec une victoire finale contre l’Olympique de Marseille (3-0) mais avaient aussi terminé deuxièmes de Liga en 2017-2018. Pour sa part, Didier Deschamps a été désigné meilleur coach de l’année. Le sélectionneur de l’équipe de France avait emmené les Bleus sur le toit du monde en juillet dernier. À noter que Blaise Matuidi, milieu de terrain de la Juventus Turin et de l’équipe de France, a également reçu un trophée d’honneur.

Cristiano Ronaldo is the winner of the Best Player Of The Year Award, presented by HE Mattar Al Tayer, VP of Dubai Sports Council⁣⁣

Didier Deschamps presented with ⁣Best Coach Of The Year Award ⁣⁣⁣⁣⁣, presented by FIFA President Gianni Infantino ⁣⁣⁣⁣⁣

