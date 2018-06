Libre de tout contrat depuis la fin de son aventure il y a quelques jours, Yoann Gourcuff est en quête d’un nouveau challenge. Ce qu’il a reconnu dans un long entretien accordé à Ouest-France mercredi. Le milieu de terrain en a aussi profité pour revenir sur sa carrière et notamment son passage à l’Olympique Lyonnais. Une période qui n’a pas été un franc succès.

« Certainement l’attente était trop grande. Je suis un joueur qui s’inscrit dans un collectif alors que l’on attendait peut-être de moi que je résolve les problèmes. J’ai fait ce que j’ai pu, je me suis donné à fond. Il y avait un environnement qui n’était pas favorable. Malgré tout, j’ai fait le maximum pour l’équipe, le club. On a quand même gagné une Coupe de France. J’ai fait de bons matches, connu de bonnes périodes, mais j’ai eu peu de continuité à cause des blessures. Lyon est un grand club, avec un grand président, même si on a parfois été en désaccord ».