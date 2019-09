Actuel sixième de Liga Santander, le FC Barcelone se déplace sur la pelouse de Los Carmenes de Grenade, pour y affronter un promu qui le talonne, avec le même nombre de points (7) après quatre journées.

Pour ce match, si l’on attendait le retour de Léo Messi - le club catalan avait joliment posté une photo du vestiaire avec le brassard délicatement posé sur le maillot de la Pulga - il n’en est rien. L’Argentin est remplaçant au coup d’envoi et c’est Carlés Pérez qui poursuit l’interim. Premières titularisations cette saison pour Junior Firpo, qui prend la place de Jordi Alba, blessé, sur la gauche de la défense, et d’Ivan Rakitic, qui intègre le milieu aux côtés de Sergi Roberto et Frenkie de Jong.

Les compositions d’équipes :

Grenade : Rui Silva - Víctor Díaz, Duarte, Germán, Neva - Montoro, Azeez, Herrera - Puertas, Machís, Soldado

FC Barcelone : ter Stegen - Nelson Semedo, Piqué, Lenglet, Junior Firpo - Sergi Roberto, de Jong, Rakitic - Carlés Pérez, Luis Suaréz, Griezmann

