Revenu sur le banc de Guingamp en novembre dernier, suite au licenciement d’Antoine Kombouaré, Jocelyn Gourvennec a su remettre le club breton dans le droit chemin, puisque ce dernier est désormais 18e de Ligue 1 et en finale de la Coupe de la Ligue (qu’il disputera contre Strasbourg samedi prochain à 21h05 lors d’une rencontre qui sera à suivre sur notre live commenté), alors qu’il végétait à la 20e place lorsqu’il est arrivé. Et cet hiver, malgré une position délicate en championnat, le tacticien français a choisi de faire signer deux anciens joueurs de l’AFC Sunderland qui étaient libres de tout contrat depuis septembre 2018 : Papy Djilobodji et Didier Ndong.

Un recrutement étrange sur lequel Gourvennec est revenu, dans un entretien accordé à Ouest-France : « C’est vrai, il y avait plus de six mois pour Papy et un an pour Didier qu’ils n’avaient pas joué. Mais, sur les renseignements qu’on avait, sur les rencontres qu’on a eues avec eux, par rapport à leur état d’esprit, on avait des garanties. Après, vous savez, un marché hivernal est très compliqué. Les joueurs qui marchent bien, qui sont sur une bonne dynamique, ne changent pas de club. Et vous ne pouvez être qu’à l’affût de joueurs à la relance, ou sur des prêts. »