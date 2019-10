Considéré par beaucoup comme l’un des meilleurs consultants du PAF, Habib Beye pourrait devenir entraîneur dans un futur plus ou moins proche. L’ancien défenseur passe d’ailleurs ses diplômes dans le cadre d’une reconversion. Sur le plateau du Late Football Club, l’ancien joueur de l’OM a expliqué comment il procédait avant de se lancer dans le grand bain.

« Par rapport aux médias et le fait d’être présent dans le paysage, un peu à l’image de Mickaël Landreau, sûrement qu’un président regarde et se dit : ’le profil m’intéresse, en plus il est pertinent, il parle football donc je suis séduit par le profil’, explique Beye sur Canal+. Aujourd’hui, je passe mes diplômes pour me permettre d’arriver dans ce milieu-là en disant : ’voilà, j’ai les trois diplômes, je suis qualifié pour entraîner à ce niveau’. Après, il faut séduire et l’image représente énormément aujourd’hui dans le football. »