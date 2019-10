Cet été, Han-Noah Massengo a filé à l’anglaise. Le jeune milieu de terrain a pris la direction de Bristol en Championship. Le prometteur footballeur âgé de 18 ans a donc quitté l’AS Monaco pour partir tenter l’aventure à l’étranger. Un choix réfléchi et assumé de la part du jeune homme. Interrogé par RMC Sport, il a évoqué ses premières semaines à Bristol.

« Vraiment bien (son adaptation se passe bien). Déjà, le plus important, je joue. Tous mes coéquipiers et le staff m’ont super bien accueilli. Tout se passe bien. Les gens me reconnaissent dans la rue, ils m’interpellent mais toujours dans le respect. Les supporters sont reconnaissants par rapport à ce que je fais sur le terrain et ça, c’est un plaisir. Ils ont même fait une chanson à mon nom où ils parlent de mes cheveux (rires) ». Puis quand il lui a été demandé s’il était un joueur différent, il a répondu : « oui parce que j’ai déjà joué une dizaine de matchs. Quand tu joues, tu progresses, tu gagnes en expérience. Donc forcément, je suis déjà différent. Quand j’étais à Monaco, je pense que je n’étais pas capable de tenir un match de 90 minutes à haute intensité. Je pense que je peux le faire désormais. En Angleterre, on joue beaucoup, on enchaîne, donc je commence à pouvoir mettre la même intensité sur 90 minutes ».