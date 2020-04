Moins touchée par le coronavirus que ses voisins européens, l’Allemagne ne perd pas de temps. La majorité des clubs de Bundesliga ont retrouvé le chemin de l’entraînement sur ordre de la Ligue allemande de football (DFL) et dans l’espoir de reprendre le championnat le 9 mai. C’est le cas notamment du Hertha Berlin depuis lundi. Son attaquant, Dodi Lukebakio, a raconté les coulisses de ce retour au terrain, dans un live Instagram avec RMC Sport.

« On a repris par groupe de huit, les règles sont assez strictes, on garde une distance de deux mètres », a-t-il partagé. Malgré ces mesures de sécurité, le risque de contamination reste toujours présent et occupe l’esprit des joueurs. « J’avoue qu’on a tous peur, quand même, avec ce qu’il se passe. C’est quelque chose de particulier, mais on peut seulement suivre les instructions », a ajouté Lukebakio. Concernant la date exacte de la reprise du football allemand, les joueurs pourraient être fixés le 17 avril lors de la prochaine réunion de la DFL. Affaire à suivre.