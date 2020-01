Il y a deux ans et demi, lors de l’été 2017, Steve Mounié quittait le Montpellier HSC pour filer en Angleterre et plus précisément à Huddersfield. Mais après avoir enchaîné les matches en Premier League lors de ses deux premières saisons avec les Terriers, l’attaquant béninois a perdu du temps de jeu. Depuis le début de saison, le joueur de 25 ans n’a fait que treize apparitions toutes compétitions confondues avec l’équipe qui évolue désormais en Championship (deuxième division anglaise).

Mais le principal concerné a enchaîné les titularisations dernièrement puisque son entraîneur Danny Cowley lui a redonné sa confiance. Et selon les informations de L’Equipe, l’ancien Montpelliérain, sous contrat avec le club anglais jusqu’en juin 2021, serait dans le viseur de plusieurs clubs, notamment en Allemagne et en France. Son club formateur, le Nîmes Olympique, serait toujours intéressé pour qu’il vienne renforcer une attaque en difficulté (13 buts en Ligue 1, pire attaque du championnat). Mais avec actuellement une vingtième place (sur 24) et certainement une lutte pour le maintien qui se profile, pas sûr que Huddersfield le laisse filer cet hiver.