La 32e journée de Liga se poursuit aujourd’hui avec un duel entre Huesca et le FC Barcelone. En déplacement sur le terrain de la lanterne rouge, le club catalan peut provisoirement disposer de 14 points d’avance sur son plus proche poursuivant, l’Atlético de Madrid. Pour ce match, Ernesto Valverde articule donc son équipe en 4-3-3 avec Marc-André ter Stegen dans les cages. Moussa Wagué, Jeison Murillo, Samuel Umtiti et Jean-Clair Todibo forment la ligne défensive. Riqui Puig est aligné en sentinelle aux côtés d’Arturo Vidal et Carles Alena tandis que Malcom, Kevin Prince Boateng et Ousmane Dembélé évoluent en attaque.

De son côté, la formation d’Huesca s’établit dans un 4-3-3 avec Roberto Santamaria dans les buts. Le portier espagnol peut compter sur un quatuor défensif composé de Jorge Miramon, Xabier Etxeita, Jorge Pulido et Javi Galan. Moi Gomez, Juanpi Anor et Christian Rivera se placent au cœur du jeu. Ezequiel Avila, David Ferreiro et Enric Gallego jouent en attaque.

Les compositions :

SD Huesca : Santamaria - Miramon, Etxeita, Pulido, Galan - Juanpi, Rivera, Gomez - Avila, Gallego, Ferreiro

FC Barcelone : ter Stegen - Wagué, Murillo, Umtiti, Todibo - Alena, Puig, Vidal - Malcom, Boateng, Dembélé