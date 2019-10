Actuellement en sélection où il s’apprête à jouer contre l’Équateur (match à suivre en live sur notre site dimanche à 16h), Leandro Paredes s’est exprimé sur ESPN. Le milieu de terrain du PSG est notamment revenu sur la situation de son coéquipier en club mais pas en sélection où il n’est pas désiré, Mauro Icardi. D’après lui, l’attaquant veut tout faire pour retrouver l’Albiceleste.

« Il travaille pour être à 100% car il n’a pas joué beaucoup jusqu’ici. Maintenant il est content car il a marqué lors de ses derniers matchs. C’est certain, il veut revenir en sélection. On en a parlé et il travaille pour. » Icardi a connu huit petites sélections depuis 2013 pour un seul but marqué.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10