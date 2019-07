Duel de clubs anglais à Shanghai cet après-midi pour le compte de l’International Champions Cup, avec un alléchant Tottenham-Manchester United. L’occasion de voir quelques Français à l’oeuvre puisque Sissoko et Ndombele, côté Tottenham, et Pogba et Martial, côté Manchester United, sont titulaires. C’est le troisième match amical pour MU, qui n’a toujours pas encaissé le moindre but et s’est imposé à chaque fois. Pour Tottenham, il s’agit de confirmer après le joli succès sur la Juventus (3-2) il y a quelques jours.

Tottenham :

Gazzaniga - Walker-Peters, Tanganga, Vertonghen, Georgiu - Winks, Sissoko, Ndombele, Dele, Parrott, Kane

Manchester United :

De Gea - Wan-Bissaka, Smalling, Rojo, Young - McTominay, Pereira, Pogba - Greenwood, Martial, James

