À la recherche d’un défenseur après le départ de Khaled Adenon en Arabie Saoudite, Amiens s’est vu proposer Kenneth Omeruo et n’a pas caché son intérêt pour le joueur aperçu à la dernière Coupe du Monde 2018 en Russie et à la CAN 2019 en Égypte. Le roc défensif nigérian de 25 ans, arrivé à Chelsea en 2012, n’a jamais porté le maillot des Blues et a multiplié les prêts.

Prêté l’an passé à Leganès en Liga (28 matches), l’international nigérian (50 sélections) va y rester. Le club espagnol, qui avait soumis une première offre de 4,5 M€ refusée par le club londonien, a proposé une nouvelle offre comprise entre 5 et 5,5 M€. Cela devrait être suffisant pour que l’opération soit bouclée d’autant qu’Amiens s’est retiré du dossier lorsqu’il a pris connaissance qu’Omeruo avait donné sa préférence au 13e de Liga l’an passé.

