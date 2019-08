À 25 ans, Kenneth Omeruo n’est pas le dernier venu. Arrivé à Chelsea en 2012, il est aujourd’hui le joueur le plus ancien des Blues... alors qu’il n’y a jamais joué le moindre match. Une anomalie plus courante en Premier League dans un championnat où chaque effectif dispose de deux voire de trois équipes. C’est typiquement le cas de Chelsea, qui chaque saison prête 20 à 30 joueurs et dont les meilleurs pourraient former une équipe type qui aurait largement sa place en Ligue 1. Parmi ces joueurs figure donc Kenneth Omeruo. Le roc défensif nigérian, qui a disputé quatre grandes compétitions majeures des Super Eagles (Coupes du Monde 2014 et 2018, sans oublier les CAN 2013 et 2019) en tant que titulaire, a été prêté à huit reprises (ADO Den Haag deux fois, Middlesbrough deux fois, Kasimpasa deux fois, Alanyaspor et la saison passée à Leganés) !

Son prêt la saison passée en Liga, au cours duquel il a fait preuve d’une solidité et d’une régularité sans faille, a ravi et impressionné plus d’un observateur. Mais le joueur, dont le contrat se termine en juin 2020, ne veut plus entendre parler de prêt. Il est en négociation avec Leganés pour y rester définitivement. Selon nos informations, le club espagnol a offert un chèque de 4,5 M€ pour le recruter. Une offre balayée d’un revers de la main par Chelsea qui en réclame 6. Pendant ce temps-là, un club de Ligue 1 s’est vu proposer le roc défensif nigérian et réfléchit à mettre une somme oscillant entre ce que propose Leganés et ce que réclament les Blues.

