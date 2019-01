Meilleur buteur de l’histoire de la sélection du Ghana (51 réalisations en 105 capes), Asamoah Gyan (33 ans) vise la Coupe d’Afrique des Nations cet été pour entrer encore un peu plus dans la légende des Black Stars. Seulement, pour atteindre son objectif, le buteur doit retrouver le temps de jeu qu’il n’a plus à Kayserispor ces dernières semaines (7 apparitions seulement en Süper Lig, 1 but).

Selon nos informations, Baby Jet est disposé à changer d’air cet hiver. Deux clubs - un en Suède, l’autre aux Pays-Bas - sont venus aux renseignements ces derniers jours. D’autres devraient rapidement suivre. D’ailleurs, d’après une source proche du dossier, un retour en Ligue 1, qu’il a connu lorsqu’il évoluait à Rennes (14 buts en 48 matches entre 2008 et 2010), pourrait lui plaire. Avis aux amateurs.