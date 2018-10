Hier, la Fédération Française de Football a dévoilé la liste des U19 retenus pour le rassemblement de l’équipe de France du mois d’octobre. Parmi eux, un petit nouveau. Un certain Bilal Brahimi. Un jeune et talentueux milieu de terrain de Middlesbrough que nous vous avions présenté il y a à peine quelques semaines sur Foot Mercato. Contacté par nos soins, le footballeur de 18 ans nous a raconté comment il avait appris sa convocation. « La liste est sortie hier (mardi). Une semaine ou deux avant, j’ai été en contact avec le coach Lionel Rouxel. On a eu une discussion. C’était plus amical qu’autre chose. Il ne m’a pas dit que j’allais être appelé en équipe de France ».

Il poursuit : « J’étais à l’entraînement. Sur le terrain, le docteur du club m’a dit félicitations. Je lui ai demandé pourquoi. Il m’a dit que j’étais sélectionné en équipe de France. Une fois arrivé au vestiaire, j’ai vu que j’avais plein de messages. J’ai compris que j’étais bien sélectionné ». Forcément, Brahimi est sur un nuage. « Je ressens beaucoup de fierté. Ça me fait plaisir. Mes parents sont très contents pour moi. C’est un honneur pour moi d’être appelé en équipe de France U19. C’est positif pour moi, pour ma carrière. Je suis très content que le sélectionneur m’ait appelé pour deux matches. Je prends ça comme une chance. Je dois prouver ce que je vaux pour avoir la chance d’être encore appelé en sélection ». Le Franco-Algérien a hâte d’y être. « Je suis impatient d’aller à Clairefontaine. C’est l’endroit où tous footballeurs français veulent aller. Je le prends comme une chance, mais aussi comme le fait de faire mon devoir. Je veux apporter et montrer ce que je sais faire sur le terrain. J’ai très envie d’y être. Je ne pense qu’on ne peut pas plus avoir envie que ça ».