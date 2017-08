Ryad Boudebouz, le milieu offensif de Montpellier, ne verra peut-être pas la première journée de Ligue 1 et pour cause, il pourrait rapidement être transféré et quitter l’Hexagone.

En effet, selon nos informations, l’international algérien serait déjà d’accord avec le Betis Séville, sur les bases d’une future collaboration. Pour le moment, aucun accord n’a été trouvé entre les deux clubs, mais c’est en bonne voie.