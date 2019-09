Après deux saisons passées du côté de New England Revolution, Claude Dielna a poursuivi son rêve américain. En janvier dernier, le défenseur s’est engagé pour une saison en faveur des Portland Timbers.

À quelques mois de la fin de son bail, le footballeur âgé de 31 ans, qui sera donc libre en janvier, va devoir songer à son avenir. Et cela semble plutôt bien se présenter pour le moment. Selon nos informations, plusieurs écuries sont intéressées par son profil. Parmi elles, on retrouve Sivasspor et Kasimpasa en Turquie. Affaire à suivre...

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10