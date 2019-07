Comme l’annonce ESPN, Trabzonspor est entré en contact avec Daniel Sturridge. Libre de tout contrat depuis son départ de Liverpool au 30 juin, l’attaquant international anglais de 29 ans pourrait bien rebondir en Turquie.

Selon nos informations, le club turc a proposé un joli contrat à l’ancien Red, devenu champion d’Europe il y a de cela quelques semaines. Trabzonspor a proposé un contrat de 2 M€ net par an au joueur. Mais Daniel Sturridge se sait en position de force et entend bien profiter de son statut d’agent libre pour négocier au mieux ses intérêts. Selon une source proche du club turc, l’attaquant anglais réclame 3 M€ nets par an et une prime à la signature de 2 M€ pour rallier le 4e du dernier championnat de Turquie.

