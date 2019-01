Delvin Ndinga, qui totalise plus de 90 matches de L1 avec l’AJ Auxerre et l’AS Monaco, a pas mal bourlingué depuis son départ de France en aout 2013. Passé par l’Olympiakos et le Dinamo Moscou, le milieu défensif international congolais de 30 ans évolue depuis 18 mois en Turquie du côté de Sivasspor.

En fin de contrat en juin prochain, l’ancien Auxerrois pourrait être libéré par le club turc cet hiver. Cela tombe bien, Delvin Ndinga a clairement indiqué son souhait de revenir en France et ce, malgré des approches de clubs turcs et belges. Selon nos informations, deux clubs de Ligue 1 sont déjà entrés en contact avec les représentants du joueur.