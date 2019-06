En fin de contrat à Valenciennes, Florian Raspentino s’était confié sur sa situation il y a quelques semaines dans La Voix du Nord. « On verra ça quand on sera maintenu. Mais je peux déjà vous dire que je suis bien ici, qu’il y a tout pour s’épanouir et être ambitieux. ».

Sa situation contractuelle n’est pas passée inaperçue auprès de certains clubs. D’après nos informations, Grenoble suivrait l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille. Affaire à suivre...

