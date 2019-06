Relégué en Ligue 2, le Stade Malherbe de Caen va injecter du sang neuf dans son effectif pour remonter en Ligue 1 le plus rapidement possible. Ça passera par l’intégration de jeunes pépites de son centre de formation.

C’est le cas de Jad Mouaddib. A 20 ans, ce milieu de terrain axial, titulaire avec la réserve du club normand, était en fin de contrat stagiaire et a finalement signer un premier contrat professionnel d’un an (+ deux ans en option) avec son club formateur malgré des intérêts de Reims, La Gantoise et Grenade.

