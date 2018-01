Jérôme Roussillon les fait tous craquer. Le joueur de Montpellier a un nombre fou de prétendants. Cet hiver, l’OM, Monaco, le FC Séville et Huddersfield ont coché son nom. D’après nos informations, Naples aussi avait un oeil sur lui. Mais du côté du club de la Paillade, un départ durant ce mois de janvier était exclu. En revanche, cet été la porte pourrait s’ouvrir.

De sources italiennes, l’Atalanta Bergame est sous le charme de Roussillon. Le club transalpin a déjà manifesté son intérêt cet hiver. Mais il ne compte pas lâcher l’affaire et va revenir à la charge l’été prochain. Il faudra trouver de solides arguments pour convaincre le MHSC et le joueur, courtisé par des écuries un peu plus huppées.