Le mercato ferme bientôt ses portes et les clubs sont à la recherche de dernières affaires à boucler ci et là. Selon nos informations, plusieurs écuries de Ligue 1 surveillent la situation de deux joueurs du côté d’Estoril, Allano (22 ans) et Duarte Valente (17 ans). Le premier réalise un excellent début de saison (2 buts et 1 passe décisive en 3 matches de Liga NOS), confirmant les belles dispositions affichées lors de ses six premiers mois au Portugal (1 but et 3 passes décisives en 10 apparitions). Sous contrat jusqu’en juin 2020, l’attaquant brésilien, passé par Cruzeiro et Bahia, dispose d’une clause libératoire, dont le montant n’a pas filtré. Quelques clubs de L1, séduits par son profil et son début d’exercice, sont récemment venus aux renseignements, sans passer concrètement à l’action.

Un recruteur du FC Metz était par exemple dans les tribunes pour assister à Tondela-Estoril (2-3, 3e journée de Liga NOS), match durant lequel l’Auriverde a brillé. Information confirmée par le service de presse du club. Toujours d’après nos informations, de grosses écuries au Portugal se sont également penchées sur son cas. À l’occasion de cette même rencontre, Duarte Valente a lui connu sa première titularisation en professionnel, délivrant une passe décisive à destination... d’Allano et réalisant une prestation pleine au poste de milieu défensif. Selon nos informations, sa copie a plu à plusieurs autres scouts présents. Il a d’ailleurs déjà, toujours d’après nos informations, été sollicité par deux clubs italiens. On pourrait prochainement en entendre parler sur le mercato, car il ne dispose pas encore de contrat professionnel et pourrait donc être recruté moyennant règlement des simples indemnités de formation.