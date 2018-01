L’information est à la une de tous les journaux sportifs au Portugal et en Allemagne : le RB Leizpig a mis la main sur Umaro Embalo (16 ans), jeune talent prometteur de Benfica, pour un montant avoisinant les 20 M€. Et si les Allemands ont mis la main à la poche, c’est que le jeune homme était également courtisé par Manchester United, le FC Barcelone et que le Real Madrid avait aussi un œil sur lui.

Selon nos informations, le Paris SG s’était lui aussi renseigné au sujet de l’attaquant, meilleur buteur et vainqueur du dernier Tournoi de Montaigu en 2017. Le club de la capitale est venu aux nouvelles, mais n’a pas été jusqu’à formuler une offre concrète aux Lisboètes. L’été dernier, l’OGC Nice s’était également manifesté pour cet élément annoncé comme très prometteur.