Pas vraiment dans les petits papiers de Leonardo Jardim en début de saison, Fodé Ballo Touré s’est battu et a retrouvé une place de titulaire au poste d’arrière gauche à Monaco sous les ordres de Robert Moreno. S’il était remplaçant face à Saint-Étienne ce mardi soir en Coupe de France, l’ancien joueur du LOSC et du PSG a déjà disputé 17 matches toutes compétitions confondues et jouit d’une belle cote sur le marché des transferts.

Selon nos informations, West Ham et Crystal Palace suivent ses performances avec intérêt en Angleterre. Mais le club le plus chaud sur le défenseur monégasque n’est autre que Schalke 04. La formation allemande, qui suit depuis plusieurs mois le joueur et apprécie son profil, se montre insistante. L’ASM, qui ne veut pas entendre parler d’un départ de l’ancien international espoir tricolore, devrait repousser ces tentatives...