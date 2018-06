En 2012, Ola John était considéré comme une future star du football mondial. Auteur de 8 buts et 15 passes décisives avec Twente, il était recruté par Benfica pour une somme avoisinant les 12 M€. Malheureusement pour l’international néerlandais (1 cape), rien ne s’est passé comme prévu. Globalement décevant, il a enchaîné les prêts (Hambourg, Reading, Wolverhampton et dernièrement au Deportivo La Corogne). A chaque fois, il n’a pas su convaincre.

Aujourd’hui âgé de 26 ans, il cherche à rebondir et souhaite tenter sa chance en Ligue 1. Selon nos informations, plusieurs clubs français sont intéressés : Toulouse (qui avait déjà tenté de l’attirer en 2016), Amiens, Caen, Strasbourg et Reims. Le dossier s’avère relativement simple : Benfica est prêt à le laisser partir gratuitement, à un an de la fin de son contrat, contre un pourcentage à la revente. Ola John pourrait donc prochainement débarquer dans nos contrées et essayer de relancer sa carrière.