Comme l’indiquait André Villas Boas en conférence de presse il y a quelques jours, Florian Chabrolle était en situation d’attente à quelques heures de la fin du mercato. « Il y a des joueurs qui ont la qualité pour jouer en Ligue 1 et Ligue 2. C’est ce type de joueurs mais les autres joueurs travaillent bien et méritent. Et ça empêche Chabrolle de devenir titulaire et d’avoir des minutes. Il était très déçu contre Angers. Pour lui, on n’a pas de nouvelles. Les autres équipes ne veulent pas risquer aussi, je ne sais pas. C’est difficile pour lui, mais c’est la vie d’un jeune. Quand un jeune est prêt, je le mets titulaire. Quand il y a d’autres joueurs devant lui... C’est comme ça. Mais c’est dommage pour lui, car il peut devenir un joueur important », avait exposé AVB.

Selon nos informations, le club phocéen a quand même été approché ces dernières heures par une formation de Ligue 2, Nancy. Le club lorrain était intéressé par un prêt mais n’a finalement pas donné suite. Sauf offre de dernière minute, tout porte à croire que le milieu phocéen va rester à l’OM pour les six prochains mois. Une option qui ne dérangera en aucun cas les deux parties.