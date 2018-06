Libre de tout contrat depuis la résiliation de son bail au Hebei China Fortune, Stéphane Mbia (32 ans) cherche toujours preneur. Selon nos informations, sa cote reste élevée du côté du FC Séville, où il a déjà évolué entre 2013 et 2015. De passage dans son ancien club, le milieu de terrain avait impressionné l’ensemble du staff sévillan pendant une semaine passée à s’entraîner avec la réserve.

La direction andalouse, qui pourrait perdre son international tricolore Steven N’Zonzi cet été, a même, selon nos informations, contacté son entourage pour en savoir plus. L’international camerounais, qui a repoussé plusieurs offres de Major League Soccer ou du Golfe, reste serein et attend de voir ce que la suite du mercato lui réserve, persuadé de pouvoir s’offrir un nouveau challenge au plus haut niveau.