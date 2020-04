Depuis 7 jours les tractations autour de l’avenir de Lautaro Martinez à l’Inter vont bon train. L’attaquant argentin de 22 ans, sous contrat à Milan jusqu’en 2023, est très demandé ! Le Barça en a fait son objectif numéro un. Pour rapatrier le gamin de Bahia Blanca en Catalogne, les Blaugrana sont prêts à offrir quatre joueurs aux Nerazzurri. Il y a cinq jours, la presse sportive catalane révélait que Lautaro Martinez avait déjà donné son aval pour rejoindre Barcelone. L’agent du joueur s’est alors empressé de dire que son poulain était à 100% concentré sur le football, à l’Inter. Alors que l’avenir de Lautaro Martinez du côté de l’Italie semble flou, un pilier de l’Inter s’est exprimé jeudi, sur la chaîne Sky Sports Italia.

Depuis son domicile, en visio-conférence, l’élégant ex-capitaine, aujourd’hui vice-président de l’Inter, Javier Zanetti, a d’abord évoqué la possibilité de reprendre le championnat : « ce n’est pas un interrupteur qui s’allume et s’éteint, il faut aussi percevoir l’aspect psychologique des joueurs. Ce sont des êtres humains qui ont une famille et il faut en tenir compte », avant d’aborder le sujet mercato qui enflamme déjà l’Italie : le futur de Lautaro Martinez. « Lautaro ? Je le vois chaque semaine s’entraîner à Appiano avec ses coéquipiers. Je le vois heureux avec nous et j’espère qu’il restera longtemps avec nous, car il est l’héritage du club, » a lancé Zanetti, fermant à double tour la porte à un transfert de son compatriote. Pour le moment.