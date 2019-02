Une histoire qui fait beaucoup de bruit de l’autre côté des Alpes. Mercredi, l’Inter a en effet annoncé que le brassard de capitaine avait été retiré à Mauro Icardi, le donnant ainsi au portier Samir Handanovič. Interrogé sur ce sujet peu de temps après en conférence de presse, Luciano Spalletti avait alors éclairci la situation, évoquant aussi pourquoi l’attaquant argentin n’était pas dans le groupe pour le match de Ligue Europa face au Rapid de Vienne. Ancien président du club milanais, Massimo Moratti a à son tour été questionné sur le sujet. Et l’homme d’affaires italien ne comprend pas.

« Mauro Icardi a toujours joué avec enthousiasme, sérieux et professionnalisme. (..) C’est ma faute, c’est sa faute, c’est ta faute... Tout a été rendu public et ce n’est pas bon, a d’abord lâché Moratti à Sportmediaset, avant de donner son avis. Ça me semble inutile, en milieu de saison, sans la possibilité de vendre le joueur et avec des objectifs à atteindre. Je ne sais pas quels avantages ça peut apporter. C’est une situation qui éloigne le joueur du club et le club du joueur. »