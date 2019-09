Après un mercato rondement mené (Diego Godin, Nicolo Barella, Stefano Sensi, Romelu Lukaku, Alexis Sanchez ...), l’Inter Milan a montré de belles choses depuis le début de la saison. Solide leader de la Serie A avec 4 victoires en 4 rencontres, le club lombard commence petit à petit à trouver ses marques. Solides défensivement et capables de belles séquences collectives, les Nerazzuri impressionnent les observateurs. Pour autant, Antonio Conte sait que le chemin est encore long pour viser le titre. Avant de jouer contre la Lazio, il n’avait qu’un seul mot d’ordre en conférence de presse, la prudence : « si nous allons sur le terrain en repensant aux louanges du derby, cela signifie que nous n’avons rien compris. »

« Un obstacle difficile nous attend, l’un des plus difficiles depuis le début de la saison. Une équipe avec sa propre identité et qui travaille depuis plusieurs années avec Simone Inzaghi, un très bon entraîneur, peut-être sous-estimé. Nous devrons faire attention, car l’adversaire est fort et s’est amélioré au fil des ans, témoignant du fait qu’il y a un grand projet » a-t-il poursuivi. Assez conservateur dans sa formation depuis le début, il a aussi avoué qu’il fera confiance en ses remplaçants si ces derniers se montrent à la hauteur : « je dois élargir la base des joueurs, mais je ne prendrai que des risques calculés en fonction des réponses que me donneront les garçons. Sanchez ? Comme Biraghi, Lazaro et Bastoni, il jouera quand je comprendrai qu’ils peuvent me donner ce que je veux. Je travaille pour l’Inter, pas pour eux. »

